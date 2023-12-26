Ирак назвал удары США по целям в республике нарушением суверенитета

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани: удары США нарушают суверенитет страны

Удары Вооруженных сил (ВС) США по целям в Ираке нарушают суверенитет страны. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Правительство Ирака осуждает то, что произошло 26 декабря 2023 года, когда американские силы атаковали иракские военные объекты под предлогом ответных мер», — отмечается в заявлении.

Иракский премьер назвал этот шаг враждебным и неконструктивным, а также наносящим ущерб двусторонним отношениям и грубо нарушающим суверенитет республики.

Ранее ВС США нанесли удары по трем объектам группировки «Катаиб Хезболлах» на территории Ирака. В Минобороны США сообщили, что атака произошла по указанию президента Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии.