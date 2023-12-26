США ударили по объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

Пентагон: США ударили по трем объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Ираке

США нанесли удары по трем объектам группировки «Катаиб Хезболлах» и связанных с ней группировок в Ираке. Об этом заявило Минобороны США на своем сайте.

Согласно сообщению Пентагона, удары были нанесены по указанию президента США Джо Байдена в ответ на нападения на американских военных в Ираке и Сирии. В результате атаки связанной с «Катаиб Хезболлах» группировки на авиабазу в Эрбиле пострадали трое военнослужащих США, один из них находится в критическом состоянии.

15 декабря американская авиабаза Айн-аль-Асад подверглась нападению беспилотника в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа.

Авиабаза Айн-аль-Асад ранее неоднократно подвергалась атакам иракских шиитских группировок после начала израильской военной операции. 15 ноября иракские шииты атаковали военный объект ракетами. 19 октября была обстреляна из систем залпового огня «Град». Несколько ракет упало на территории военного объекта.