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10:35, 15 декабря 2023Мир

Американская база в Ираке подверглась атаке беспилотника

Авиабаза США Айн-аль-Асад подверглась нападению дрона шиитов

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Американская авиабаза Айн-аль-Асад подверглась нападению беспилотника в ответ на израильскую военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает FarsNews.

Утром 15 декабря шиитские вооруженные формирования Ирака передали агентству информацию об атаке базы США с помощью дрона. Причиной атаки была названа операция Израиля в секторе Газа. Подробностей о нанесенном ущербе не сообщается.

Авиабаза Айн-аль-Асад ранее неоднократно подвергалась атакам иракских шиитских группировок после начала израильской военной операции. 15 ноября иракские шииты атаковали военный объект ракетами. 19 октября была обстреляна из систем залпового огня «Град». Несколько ракет упало на территории военного объекта.

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      Юрий Леонов
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