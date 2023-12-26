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13:14, 26 декабря 2023Среда обитания

Известный российский актер назвал москвичей ленивыми

Актер Егор Корешков заявил, что считает москвичей ленивыми

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский актер Егор Корешков, известный по ролям в фильмах и сериалах «Горько!», «Восьмидесятые», «Отель Элеон», назвал москвичей ленивыми. Об этом он заявил в интервью журналу WomanHit.

Уроженец Москвы отметил, что на курсе в ГИТИСе, где он учился, практически не было студентов из столицы. Корешков объяснил это тем, что москвичи отличаются меньшей, по сравнению с жителями других городов, амбициозностью. «Москвичи ленивые, у них же уже все есть, и амбиции не такие масштабные, нежели у людей, которые сюда доехали», — считает артист.

Ранее в декабре телеведущий Леонид Якубович заявил, что москвичи сильно зажрались. По его словам, привыкшие к благополучной жизни коренные жители российской столицы добиваются успеха реже, чем приезжие.

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      Полина Кислицына
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