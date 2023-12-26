В Москве задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами

РБК: в Москве задержали мигрантов с паспортами РФ, не вставших на воинский учет

Сотрудники Следственного комитета по Москве задержали шестерых мигрантов, которые получили гражданство России, однако при этом не встали на воинский учет, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — заявил собеседник издания.

Уточняется, что мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы. Источник добавил, что СК продолжает работу по выявлению мигрантов, которые приехали в столицу, получили российское гражданство, но по тем или иным причинам не встали на учет в военкомат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигранты и лица без гражданства, подлежащие выдворению из страны, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней.