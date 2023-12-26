В Москве задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами
Сотрудники Следственного комитета по Москве задержали шестерых мигрантов, которые получили гражданство России, однако при этом не встали на воинский учет, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК.
«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — заявил собеседник издания.
Уточняется, что мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы. Источник добавил, что СК продолжает работу по выявлению мигрантов, которые приехали в столицу, получили российское гражданство, но по тем или иным причинам не встали на учет в военкомат.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигранты и лица без гражданства, подлежащие выдворению из страны, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней.