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21:24, 26 декабря 2023Силовые структуры

В Москве задержали шестерых мигрантов с российскими паспортами

РБК: в Москве задержали мигрантов с паспортами РФ, не вставших на воинский учет

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Сотрудники Следственного комитета по Москве задержали шестерых мигрантов, которые получили гражданство России, однако при этом не встали на воинский учет, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к СК.

«Все задержанные граждане были доставлены в столичные военкоматы», — заявил собеседник издания.

Уточняется, что мигранты были задержаны на территории Юго-Восточного округа Москвы. Источник добавил, что СК продолжает работу по выявлению мигрантов, которые приехали в столицу, получили российское гражданство, но по тем или иным причинам не встали на учет в военкомат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигранты и лица без гражданства, подлежащие выдворению из страны, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней.

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      Марина Совина
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