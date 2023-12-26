В России утвердили индексацию отдельных выплат военным

Правительство РФ утвердило индексацию ряда выплат военным на 4,5% с 2024 года

Правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим. Соответствующее постановление появилось на сайте официального опубликования правовых актов.

Уточняется, что постановление об индексации ряда выплат на 4,5 процента вступит в силу 1 января 2024 года. Повышению подлежат выплаты, установленные пунктом 4 указа президента России «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».

Ранее сообщалось, что участникам специальной военной операции (СВО) на Украине повысят зарплату. С 1 октября 2023 года минимальные денежные выплаты участникам составляют 210 тысяч рублей. Согласно информации Минобороны России, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет выплаты военным-контрактникам составляют от 204 тысяч рублей в месяц.