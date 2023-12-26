В России утвердили индексацию отдельных выплат военным
Правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военнослужащим. Соответствующее постановление появилось на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что постановление об индексации ряда выплат на 4,5 процента вступит в силу 1 января 2024 года. Повышению подлежат выплаты, установленные пунктом 4 указа президента России «О мерах по обеспечению обязательного государственного страхования жизни и здоровья граждан Российской Федерации, пребывающих в добровольческих формированиях».
Ранее сообщалось, что участникам специальной военной операции (СВО) на Украине повысят зарплату. С 1 октября 2023 года минимальные денежные выплаты участникам составляют 210 тысяч рублей. Согласно информации Минобороны России, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет выплаты военным-контрактникам составляют от 204 тысяч рублей в месяц.