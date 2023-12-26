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14:08, 26 декабря 2023Мир

Министр обороны Южной Кореи призвал топить корабли КНДР при «провокациях»

Глава Минобороны Син: силы Южной Кореи должны быть готовы топить корабли КНДР

Фото: Jung Yeon-Je / Pool / Reuters

Силы Южной Кореи должны быть готовы топить корабли КНДР в случае возможных «провокаций». Об этом заявил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик после посещения спущенного на воду нового корвета «Чхонан», напомнив о потоплении силами Северной Кореи его тезки-предшественника в 2010 году. Заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

«Корабль „Чхонан“ снова заступил на защиту Желтого моря спустя 13 лет. Как и кобуксон Ли Сун Сина, этот корабль находится в авангарде наших вооруженных сил. Если враг снова пойдет на провокацию, топите его без пощады, отомстите за старших боевых товарищей», — отметил глава Минобороны.

Ли Сун Син — корейский флотоводец, считающийся одним из главных национальных героев Кореи. Получил известность благодаря своим победам в Имджинской войне 1592-1598 годов, когда Япония предприняла попытку вторжения на корейский полуостров. Особо он прославился созданием кораблей кобуксонов, считающихся одним из первых в мире прототипов броненосцев.

С соответствующим заявлением Син Вон Сик выступил после посещения мемориала жертв инцидента 2010 года. По мнению Сеула, Северная Корея совершила торпедную атаку на корвет в зоне, которую Южная Корея считает своей морской границей. Пхеньян отрицает свою причастность к произошедшему.

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      Максим Габриелян
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