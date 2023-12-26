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13:27, 26 декабря 2023Россия

Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты

Шойгу: Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты на 2024 год
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Минобороны в январе обсудит обозначенные президентом России Владимиром Путиным приоритеты на 2024 год. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — пояснил министр.

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