Шойгу: Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты на 2024 год

Минобороны в январе обсудит обозначенные президентом России Владимиром Путиным приоритеты на 2024 год. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«На расширенном заседании коллегии (министерства обороны) Верховный главнокомандующий поставил перед министерством обороны приоритетные задачи на 2024 год. Об этом мы поговорим на январском селекторном совещании», — пояснил министр.

Ранее президент России Владимир Путин оценил работу военных медиков в зоне проведения спецоперации. Глава государства подчеркнул, что врачи в зоне боевых действий демонстрируют чудеса героизма и мужества. Помимо этого, президент поблагодарил российских медиков за их работу в период пандемии коронавируса.

24 февраля 2022 года Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.