Москва-река покрылась грязью

В центре столицы на Москве-реке заметили грязевое пятно

На Москве-реке в центре столицы обнаружили разлив неизвестной жидкости, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Разлив похожей на грязь жидкости произошел на Краснопресненской набережной. По словам очевидцев, на месте нет резких запахов. На опубликованном видео показано пятно песочного цвета протяженностью несколько метров. Оно находится рядом с берегом, сразу за плавучим рестораном.

Автор видео указал, что пятно появилось рядом с рестораном «Чайка». Он также предположил, что грязь могла возникнуть от расположенной через дорогу стройки.

Ранее в Москве река Сетунь окрасилась в грязно-бурый цвет. Необычный оттенок заметили жильцы дома на Гжатской улице Можайского района. Река протекает в природном заказнике неподалеку и является одним из крупнейших притоков Москва-реки.