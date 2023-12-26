На Украине обнаружили рост уровня свободы слова

Депутат Рады Юрчишин заявил о росте уровня свободы слова на Украине

Уровень свободы слова на Украине повысился после введения в стране военного положения, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью «Укрiнформ».

Юрчишин сослался на исследование международных медиаэкспертов, показавшее существенное повышение уровня свободы слова на Украине в сравнении с 2021 годом.

Комментируя влияние военного положения на Украине, депутат заявил, что оно не могло повлиять на медиапространство страны. При этом он добавил, что речь идет о росте свободы слова, поскольку дискуссии ведутся не вокруг ее наличия в стране, а на предмет ее достаточности.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что ограничения властей Украины против Украинской православной церкви (УПЦ) противоречат международному праву. Он выразил обеспокоенность по поводу свободы религии и убеждений в стране.