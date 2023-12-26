Названо число подписчиков российских госпабликов

За год число госпабликов в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тысяч

За год с момента вступления в силу закона о госпабликах — 1 декабря 2022 года — количество официальных страниц городов, школ, больниц, библиотек в социальной сети «ВКонтакте» достигло 175 тысяч.

Наиболее крупной сферой является образование: в ней насчитывается 83 тысячи госпабликов. Сегодня каждый третий житель нашей страны подписан хотя бы на одну официальную страницу госучреждения. Всего подписчиками госпабликов являются 55 процентов интернет-аудитории страны.

«Госпаблики позволяют гражданам общаться с органами власти и получать от них актуальную информацию самым удобным способом — через соцсети. За год они стали мощным информационным каналом. У нас сейчас около 175 тысяч госпабликов, на них подписано примерно 50 миллионов человек», — сказал заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.

Координатор по развитию госпабликов — АНО «Диалог Регионы» — совместно с администрациями субъектов России на базе Центров управления регионами организовал для администраторов официальных сообществ обучающие курсы. Так, онлайн-курс «Академия госпабликов» прошли 112 тысяч человек. 46 тысяч администраторов из регионов приняли участие в очных обучающих мероприятиях.

«В России появилась новая профессия — администратор госпаблика. Чаще всего эту функцию выполняют действующие сотрудники: в школах — учителя, в детских садах — воспитатели и так далее. Это неравнодушные люди, которые создают имидж и репутацию своего учреждения в сети. Мы им очень благодарны. Запрос на новую профессию будет расти год от года», — рассказал заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев.

В уходящем году в госпабликах появились полезные сервисы «Госуслуг», которые позволяют без очередей записать ребенка в кружок или секцию, а также получить талон к врачу для себя или родственника. Востребованность подобных сервисов растет. Мини-приложение «Запись в кружок» установили почти 70 тысяч госпабликов, а «Запись к врачу» — 4,5 тысячи. Только за ноябрь услуги получили более 5000 человек.

