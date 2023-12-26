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04:01, 26 декабря 2023Забота о себе

Названы секс-позы для создания новогоднего настроения в спальне

Фото: Arthur Brognoli / Unsplash

Специалисты компании, занимающейся продажей товаров для взрослых, назвали позиции в сексе для эротического празднования Нового года. Мнение экспертов приводит издание Daily Star.

Для создания новогоднего настроения в спальне специалисты посоветовали попробовать новые позы и при желании добавить элементы ролевой игры. Первая предложенная ими позиция — секс-версия «саней Санты». В этом положении женщина ложится на живот, мужчина проникает в партнершу сзади и одновременно поднимает ее ноги и бедра. Эксперты отмечают, что эта поза требует физической подготовки, но при правильном исполнении приносит много удовольствия.

Также специалисты предложили попробовать позу «карамельная трость». По их словам, эта эротическая позиция позволяет заняться нежным сексом без особых физических усилий: оба партнера должны лежать на полу в позе «ложки». Еще одна позиция, которую рекомендовали специалисты, — «колени Санты». Они указали, что в этом положении женщина садится на колени партнера и полностью контролирует весь процесс.

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