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03:00, 26 декабря 2023Мир

Нетаньяху назвал три условия для мира между Израилем и Палестиной

Нетаньяху: мир между Израилем и Палестиной возможен после «дерадикализации» Газы
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал три условия мира с Палестиной. Об этом сообщается в статье для Wall Street Journal.

По его словам, палестинское общество должно быть «дерадикализовано», сектор Газа — демилитаризован, а группировка ХАМАС — уничтожена. «Палестинское гражданское общество необходимо преобразовать так, чтобы его народ поддерживал борьбу с терроризмом, а не финансировал его», — сказал он.

Политик отметил опыт «дерадикализации» на примере Германии и Японии после поражения во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что теперь эти страны способствуют миру и процветанию в Евразии.

Премьер Израиля назвал «несбыточной мечтой» сценарий, при котором этот процесс в секторе Газа проведет Палестинская администрация, которая руководит западным берегом реки Иордан.

По словам Нетаньяху, на сегодняшний день война далека от завершения. «Все просили меня только об одном: чтобы мы не останавливались и продолжали идти до конца», — сказал он.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал расширение военной операции в секторе Газа. По его словам, это единственный способ уничтожить движение ХАМАС и освободить заложников. Он. также добавил, что, хотя операция займет время, «Израиль полон решимости сражаться до конца».

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      Марина Совина
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