Россиянам назвали главные факторы при выборе новостройки

Эксперт Мамохина посоветовала при покупке новостройки узнать историю застройщика

Перед покупкой квартиры в новостройке стоит узнать историю застройщика. Главные факторы, на которые нужно обращать внимание при выборе нового жилья, назвала директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина, передают «Известия».

По словам эксперта, найти информацию о застройщике можно из новостей, профильных сайтов и групп в соцсетях. Если компания не замешана в скандалах, возникновение проблем менее вероятно. Мамохина также посоветовала россиянам узнать о других объектах девелопера: получили ли собственники ключи вовремя.

Однако в первую очередь специалистка рекомендует обратить внимание на район, где расположен объект: оценить близость к метро, социальным объектам и магазинам. После этого стоит изучить характеристики жилого комплекса и самой квартиры: наличие зоны паркинга и собственного двора в доме, а также мест для хранения, грязной зоны в прихожей и места для стиральной машины. Кроме того, необходимо обратить внимание и на инженерную инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что в Москве стало меньше квартир в новостройках с чистовой отделкой. Причина сокращения предложения — высокий покупательский спрос на такие объекты.