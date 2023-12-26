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11:52, 26 декабря 2023Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 26 декабря

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение в связи с угрозами лавин. Об угрожающей Кубани опасности россиян предупредили в пресс-службе управления МЧС России по региону.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» до конца суток 26 декабря в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тысячи метров будет лавиноопасно.

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Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности, в частности, не выходить в горы в снегопад и непогоду, следить за изменением погоды, находясь в горной местности.

«Выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного схода снежных лавин, — говорится в сообщении. — Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее стало известно, что 26 декабря в Сочи ожидаются ливни с грозами и ветер, порывы которого будут достигать 20 метров в секунду. В предгорьях возможен мокрый снег, переходящий в дождь, в средних и высоких горах — снегопад.

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      Фариза Бацазова
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