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14:49, 26 декабря 2023Мир

Россиянам запретили писать письма Санта-Клаусу

МИД Финляндии: россияне не смогут написать письмо Санта-Клаусу в Лапландию

Фото: Alicia Slough / Unsplash

Россияне не смогут написать бумажное письмо Санта-Клаусу в Лапландию. О новом запрете сообщили в МИД Финляндии, передает RTVI.

«В апреле 2022 года Финская почтовая служба приостановила все перевозки писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью до дальнейшего уведомления, основываясь на исключительных обстоятельствах в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза», — говорится в письменном ответе финского МИД.

В ведомстве также отметили, что каждый волен свободно написать Санта-Клаусу, в том числе по электронной почте.

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      Виктория Кондратьева
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