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14:11, 20 декабря 2023Мир

Финны разозлились на НАТО из-за ошибки в рождественском поздравлении

Iltalehti: финны разозлились на НАТО из-за ошибки в адресе финского Деда Мороза

Кадр: NATO / YouTube

Финны разозлились на НАТО из-за ошибки в адресе финского Деда Мороза в рождественском поздравлении. Об этом сообщает Iltalehti.

Как отмечает издание, на видео военные проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки — финского рождественского персонажа, схожего с Дедом Морозом, где видно, что местом его проживания указан Северный полюс, хотя в Финляндии считается, что он живет на сопке Корватунтури в Лапландии.

Данная деталь, а также сам факт проверки документов у Йоулупукки вызвали возмущение среди финнов, которые остались недовольны таким обращением с их культурой. «В этом видео распространяется американская пропаганда, что Йоулупукки живет где-то на Северном полюсе... Но ведь все знают, что на самом деле дом Йоулупукки находится за Полярным кругом в Рованиеми!» — пожаловался финский капитан Аку Саарелайнен.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД России вызвал посла Финляндии в связи с заключением оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. По словам дипломата, российская сторона не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе.

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      Дарья Балацкая
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