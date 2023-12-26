Россияне под предлогом проверки газа попали в квартиру пенсионерки и обокрали ее

В Подмосковье пара представилась газовиками и украла у пенсионерки сбережения

В Подмосковье пара под предлогом проверки газа попала в квартиру 83-летней местной жительницы и украла у нее более 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Грабителей задержали в Рязани. Ими оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления 37-летняя уроженка Ленинградской области и 42-летний житель Рязанской области. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ и отправили под стражу.

По версии следствия, злоумышленники под предлогом проверки газовой трубы проникли в квартиру пенсионерки, чтобы украсть ее сбережения. Пока женщина осматривала на кухне плиту и газовые трубы, отвлекая хозяйку, ее подельник вскрыл дверь в спальню и шкаф, откуда похитил деньги. После этого они скрылись.

Ранее в Подмосковье полиция задержала двоих ранее неоднократно судимых жителей Тульской области по подозрению в серии краж по одной схеме в городах Московской области.

