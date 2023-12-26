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08:02, 26 декабря 2023Путешествия

Россиянин побывал в Монголии и рассказал о реакции местных на вегетарианство

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Монголии и рассказал о необычной реакции местных жителей на вегетарианство. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что во время путешествия по стране одна девушка-вегетарианка из их туристической группы столкнулась с неожиданным вызовом.

«И вот, заходим мы в первый раз пообедать в местный "ресторан", больше напоминающий забегаловку, и ей нечего заказать в меню! Там все из мяса, с мясом, на мясе, на бульоне и так далее. Даже чай с молоком и коровьим маслом!» — удивился путешественник.

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Он добавил, что в ответ на вопросы о вегетарианских блюдах и в других заведениях она получала от официантов лишь удивленные взгляды. Россиянин пояснил, что среди самих монголов такого понятия как вегетарианство попросту не существует.

«Они кочевники и всю свою историю выращивали овец, коз, лошадей, яков и коров, питаясь ими же. Земледелия у монголов не было вообще, как нет его даже в наше время», — поделился блогер.

Человека, который не ест мясо или молоко, предпочитая им овощи, салаты или зелень, монголы попросту не понимают и даже могут посчитать ненормальным, написал автор.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал о культе грудного молока в Монголии. По его словам, у местных матерей принято кормить детей грудью до достижения школьного возраста.

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      Марина Черняк
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