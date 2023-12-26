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15:19, 26 декабря 2023Россия

Российские войска поразили американскую САУ М109 Paladin

Минобороны отчиталось о поражении американской САУ М109 Paladin

Фото: SFC Johancharles Van Boers / Wikimedia

Российские войска поразили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что САУ была поражена в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России поразили САУ «Гвоздика», принадлежащую ВСУ.

«На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля», — добавили в министерстве.

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      Никита Абрамов
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