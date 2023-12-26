Минобороны отчиталось о поражении американской САУ М109 Paladin

Российские войска поразили американскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что САУ была поражена в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России поразили САУ «Гвоздика», принадлежащую ВСУ.

«На Херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 35 военнослужащих и три автомобиля», — добавили в министерстве.

Ранее министр заявил, что сначала специальной военной операции Вооруженные силы Украины потеряли не менее 383 тысяч военнослужащих. По его данным, украинские войска также потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета, 259 вертолетов и 8,5 тысячи артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.