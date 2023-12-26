Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:39, 26 декабря 2023Силовые структуры

Российского военного осудили за подделку документов и отказ от командировки

В Забайкалье военному дали 6,5 года за подделку справки и отказ от командировки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края приговорил военнослужащего Юрия Плахтия к 6,5 года колонии общего режима за подделку документов и отказ от командировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Установлено, что военный подделал справку о том, что его жена находится на стационарном лечении, и попросил командование воинской части освободить его на время от службы якобы для ухода за ребенком. В результате мужчину освободили с 30 января по 4 февраля, а после — с 9 февраля на неопределенный срок.

В воинскую часть Плахтий прибыл только 26 апреля. В этот же день его направили в служебную командировку, однако он устно и письменно от нее отказался.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мобилизованному дали семь лет за уклонение от исполнения обязанностей военной службы.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Группа Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев во время сделки

      В США назвали Одессу исторически русским городом

      Психолог предостерег от интимной ошибки в начале отношений

      Партия Тимошенко отказалась голосовать за проект о мобилизации на Украине

      В меню лидеров СНГ попали сельдь под шубой и пельмени с крабом

      Обвиняемому в поставках неэффективной защиты для Крымского моста запросили срок

      Израиль лишит ООН одной привилегии

      Пассажирский самолет резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла

      Трое мигрантов получили сроки за изнасилование 21-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости