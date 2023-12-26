Российского военного осудили за подделку документов и отказ от командировки

В Забайкалье военному дали 6,5 года за подделку справки и отказ от командировки

Борзинский гарнизонный военный суд Забайкальского края приговорил военнослужащего Юрия Плахтия к 6,5 года колонии общего режима за подделку документов и отказ от командировки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Установлено, что военный подделал справку о том, что его жена находится на стационарном лечении, и попросил командование воинской части освободить его на время от службы якобы для ухода за ребенком. В результате мужчину освободили с 30 января по 4 февраля, а после — с 9 февраля на неопределенный срок.

В воинскую часть Плахтий прибыл только 26 апреля. В этот же день его направили в служебную командировку, однако он устно и письменно от нее отказался.

Ранее сообщалось, что в Тульской области мобилизованному дали семь лет за уклонение от исполнения обязанностей военной службы.