Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:56, 26 декабря 2023Мир

Семьи израильских заложников освистали Нетаньяху за расширение операции в Газе

The Guardian: на Нетаньяху оказывают давление из-за израильских заложников ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Avi Ohayon / GPO / AP

Семьи израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, освистали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как во время выступления в парламенте он объявил о расширении операции в секторе Газа, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, на Нетаньяху оказывают сильное внутреннее давление из-за требований общественности достичь соглашения о возвращении домой более 100 заложников, которые уже более 80 дней пребывают в плену. По мнению их родственников, продление и усиление боевых действий в анклаве не ускорит их возвращение домой.

Отмечается, что позже протестующие собрались возле штаб-квартиры министерства обороны страны в центре Тель-Авива, держа плакаты с лозунгами: «Освободите наших заложников немедленно — любой ценой!».

Ранее израильский премьер заявил о расширении военных действий Армии обороны Израиля против ХАМАС. По его словам, это единственный способ уничтожить группировку и освободить заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Львиная доля украинской техники уничтожается дронами» На Украине допустили отступление ВСУ из-за одного решения Путина

      Стало известно о попытках ВСУ усилить оборону на одном из направлений

      Мужчина бросил возлюбленную перед свадьбой из-за пола будущего ребенка

      В подконтрольном Киеву Херсоне получил повреждения критический объект

      В российском городе неизвестный обстрелял маршрутку с пассажирами

      Пьяный полицейский устроил ДТП с летальным исходом и попал в СИЗО

      Бейонсе опубликовала фото в сияющем бюстгальтере

      Доктор Мясников раскрыл способы замедлить опьянение в новогоднюю ночь

      Онколог перечислил неочевидные симптомы агрессивного вида рака на ранней стадии

      Консоль PlayStation 4 Pro признали устаревшей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости