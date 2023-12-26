Семьи израильских заложников освистали Нетаньяху за расширение операции в Газе

The Guardian: на Нетаньяху оказывают давление из-за израильских заложников ХАМАС

Семьи израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, освистали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после того, как во время выступления в парламенте он объявил о расширении операции в секторе Газа, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, на Нетаньяху оказывают сильное внутреннее давление из-за требований общественности достичь соглашения о возвращении домой более 100 заложников, которые уже более 80 дней пребывают в плену. По мнению их родственников, продление и усиление боевых действий в анклаве не ускорит их возвращение домой.

Отмечается, что позже протестующие собрались возле штаб-квартиры министерства обороны страны в центре Тель-Авива, держа плакаты с лозунгами: «Освободите наших заложников немедленно — любой ценой!».

Ранее израильский премьер заявил о расширении военных действий Армии обороны Израиля против ХАМАС. По его словам, это единственный способ уничтожить группировку и освободить заложников.