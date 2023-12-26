В Госдуме высказались о борьбе со съемкой последствий ударов ВСУ

Депутат Журова призвала беседовать об опасности съемки последствий ударов ВСУ

Убедить людей не снимать на фото и видео работу систем противовоздушной обороны (ПВО), последствия ударов противников можно с помощью просветительской работы, бесед, выпуска специальных методичек, особенно в приграничных регионах России. Об таком способе в разговоре с «Лентой.ру» рассказала депутат Госдумы Светлана Журова.

«Тут роль играет обычное людское любопытство, очевидцы снимают, просто чтоб послать видео друзьям. Они не думают, что такая съемка что-то нарушают, что их действия наносят какой-то вред. Возможно, есть смысл проводить беседы на предприятиях, может, Минобороны стоит выпустить специальную методичку, особенно в регионах, где могут быть провокации, атаки», — предложила Журова.

Также, по мнению политика, отдельную работу необходимо проводить с детьми: именно они часто снимают опасные кадры. Важно не угрожать сроками и штрафами, а объяснять, как это может навредить безопасности страны.

«Многие [снимают видео, делают фотографии атак] просто по незнанию. Тут должна быть беседа. И детям в школе, и взрослым необходимо прививать бдительность и осторожность. Дело даже не только в СВО, а в антитеррористической безопасности в принципе. Нужно воспитывать бдительность. В школах можно объяснять, на что следует обращать внимание, какие есть признаки противоправных действий», — сказала депутат.

Ранее сообщалось, что сотрудники специальных служб вычислили всех россиян, снимавших видео о последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Феодосии. Предполагается, что авторам видео может грозить уголовная ответственность, так как с точки зрения военных действий подобные ролики являются свидетельством объективного контроля за результатами удара.