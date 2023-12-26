Политолог Карасев: Украина готовит общественное мнение к завершению конфликта

Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Киев и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Politeka.

По его словам, для начала необходима «риторическая подготовка». «Надо придумывать , как это все объяснять — остановку "войны до победного конца"», — сказал он.

Карасев добавил, что Украина и Запад психологически уже смирились со своим поражением. По его словам, в настоящее время украинские власти думают, как выйти из конфликта с Москвой «политически, дипломатически и технически».

Эксперт добавил, что власти Украины жалеют о своих заявлениях о «войне до победного конца».

Ранее сообщалось, чьи подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис усомнился в победе Украины. По его словам, Соединенные Штаты в итоге предоставят финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву победить Россию.