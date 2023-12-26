В США усомнились в победе Украины

Американский подполковник Дэвис: деньги США не помогут Украине победить

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис усомнился в победе Украины. Своим мнением он поделился в интервью британскому телеканалу GB News.

По его словам, Соединенные Штаты в итоге предоставят финансовую помощь Украине, однако американские деньги не помогут Киеву победить Россию.

«Мой прогноз таков: на каком-то этапе американское правительство придет к некой сделке. . Но преобразовать это в победу над Россией, , не получится», — сказал он.

21 декабря Конгресс США ушел на рождественские каникулы, не выделив средств на новый пакет военной помощи Украине. 22 декабря глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Конгресс может одобрить новый пакет помощи в любой день после 9 января 2024 года.