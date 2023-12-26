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05:46, 26 декабря 2023Мир

Стало известно о создании США «преступной банды» для борьбы с Россией

Sohu: США создали преступную банду для кражи российских активов

Фото: Jim Young / Reuters

Соединенные Штаты идут на провальные и трудоемкие меры для присвоения российских активов. Об этом пишет портал Sohu.

По словам автора, США «позарились на российские 300 миллиардов зарубежных активов» и решили создать «настоящую преступную банду, чтобы украсть их».

В материале уточняется, что американский глава Джо Байден, разжигая конфликт России и Украины, опирался на европейский капитал. Однако теперь, подчеркнул автор, есть опасения, что эти средства покинут США. Это стало одним из самых роковых стратегических промахов Вашингтона, заключил обозреватель.

Ранее, 5 декабря, бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело экспортные ограничения против 28 организаций из России, четырех компаний, зарегистрированных на Кипре, а также против трех компаний из Армении и трех — из Бельгии. Под санкции также попало по одной фирме из Белоруссии, КНР, Германии, Казахстана, Нидерландов и ОАЭ.

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      Юлия Мискевич
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