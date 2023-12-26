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10:26, 26 декабря 2023Россия

Трое российских детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца

В Красноярском крае трое детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Красноярском крае трое детей оказались в больнице из-за опасного вождения отца. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash.

По данным издания, семья отдыхала в банном комплексе Ачинска, вечером они отправились домой в Боготолу. Предварительно, россиянин не справился с управлением и угодил в кювет.

Его дети 5,10 и 13 лет получили травмы различной степени тяжести. Жена мужчины не пострадала.

Освидетельствование отца семейства на состояние алкогольного опьянения составило 0,74 миллиграмма на литр. Также выяснилось, что младший ребенок ехал без автокресла.

Жителю Красноярского края грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение водительских прав и арест до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области пьяный мужчина жестко сбил школьника-мотоциклиста, вместо помощи он спрятал подростка в салоне автомобиля и несколько часов возил по селу, пытаясь скрыть ДТП.

15-летний учащийся получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс, ушиб височной области и многочисленные ссадины.

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      Анна Щербакова
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