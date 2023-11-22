Россиянин сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне
Под Архангельском пьяный мужчина жестко сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне автомобиля и несколько часов возил по селу, пытаясь скрыть ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По сведениям издания, россиянин за рулем Chevrolet не заметил подростка на мотоцикле и влетел в него на приличной скорости.
15-летний учащийся получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс, ушиб височной области и многочисленные ссадины.
Нетрезвый мужчина после инцидента схватил несовершеннолетнего за капюшон куртки, волоком оттащил на заднее сидение машины и несколько часов ездил, боясь, что его вычислят сотрудники полиции.
Когда автолюбителя нашли и заставили дунуть в алкотестер, в его организме было выявлено 1,032 промилле. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, а также завели несколько административных протоколов.
Пострадавшего юношу госпитализировали, ему предстоит пройти длительное лечение.
Ранее сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 17-летний подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем.