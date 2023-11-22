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15:49, 22 ноября 2023Россия

Россиянин сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне

Под Архангельском пьяный мужчина несколько часов возил по селу сбитого подростка

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Под Архангельском пьяный мужчина жестко сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне автомобиля и несколько часов возил по селу, пытаясь скрыть ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, россиянин за рулем Chevrolet не заметил подростка на мотоцикле и влетел в него на приличной скорости.

15-летний учащийся получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс, ушиб височной области и многочисленные ссадины.

Нетрезвый мужчина после инцидента схватил несовершеннолетнего за капюшон куртки, волоком оттащил на заднее сидение машины и несколько часов ездил, боясь, что его вычислят сотрудники полиции.

Когда автолюбителя нашли и заставили дунуть в алкотестер, в его организме было выявлено 1,032 промилле. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, а также завели несколько административных протоколов.

Пострадавшего юношу госпитализировали, ему предстоит пройти длительное лечение.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 17-летний подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем.

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      Анна Щербакова
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