Россиянин сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне

Под Архангельском пьяный мужчина несколько часов возил по селу сбитого подростка

Под Архангельском пьяный мужчина жестко сбил школьника-мотоциклиста и вместо помощи спрятал его в салоне автомобиля и несколько часов возил по селу, пытаясь скрыть ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По сведениям издания, россиянин за рулем Chevrolet не заметил подростка на мотоцикле и влетел в него на приличной скорости.

15-летний учащийся получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки с повреждением легкого, пневмоторакс, ушиб височной области и многочисленные ссадины.

Нетрезвый мужчина после инцидента схватил несовершеннолетнего за капюшон куртки, волоком оттащил на заднее сидение машины и несколько часов ездил, боясь, что его вычислят сотрудники полиции.

Когда автолюбителя нашли и заставили дунуть в алкотестер, в его организме было выявлено 1,032 промилле. Мужчину задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, а также завели несколько административных протоколов.

Пострадавшего юношу госпитализировали, ему предстоит пройти длительное лечение.

Ранее сообщалось, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 17-летний подросток за рулем Lada сбил двух взрослых с младенцем.