Украине предрекли борьбу общества с государством из-за закона о мобилизации

Украинский экономист Кущ: закон о мобилизации приведет к борьбе с государством

Принятие закона о мобилизации на Украине приведет к борьбе общества и государства. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кущ назвал такую реакцию украинцев стратегическим риском, на который невозможно будет повлиять никакими репрессивными мерами. «Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, соединяющие его с государственными институтами», — предрек он.

В качестве возможных последствий закона экономист также назвал отток средств из банков, рост неофициального трудоустройства и миграции из страны.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал закон о мобилизации проигрышным для всех в стране. Он добавил, что принятие закона не решит проблем с существующей в стране системой рекрутинга.