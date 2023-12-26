Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:19, 26 декабря 2023Бывший СССР

Украине предрекли борьбу общества с государством из-за закона о мобилизации

Украинский экономист Кущ: закон о мобилизации приведет к борьбе с государством

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Принятие закона о мобилизации на Украине приведет к борьбе общества и государства. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Кущ назвал такую реакцию украинцев стратегическим риском, на который невозможно будет повлиять никакими репрессивными мерами. «Значительная часть общества перейдет в "катакомбное состояние", полностью разорвав сети, соединяющие его с государственными институтами», — предрек он.

В качестве возможных последствий закона экономист также назвал отток средств из банков, рост неофициального трудоустройства и миграции из страны.

Ранее бывший спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал закон о мобилизации проигрышным для всех в стране. Он добавил, что принятие закона не решит проблем с существующей в стране системой рекрутинга.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Илон Маск лишил сотрудников многомиллионных премий

      Названы задачи принятого в состав ВМФ «Адмирала Головко»

      Возле посольства Израиля в Индии произошел взрыв

      Звезда «Эйфории» показала глубокое декольте на фото

      Найден аномально маленький медвежонок

      Врач назвала способ оставаться бодрым в новогоднюю ночь

      Избившему актера Прилучного бизнесмену вынесли приговор

      Сжегшие россиянина члены банды получили длительные сроки

      Россиянам предложили пляжный отдых летом с 35-процентными скидками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости