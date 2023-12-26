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14:10, 26 декабря 2023Мир

В Австрии полицейский с литерой Z вызвал фурор в соцсетях

Литера Z на шлеме полицейского в Австрии оказалась первой буквой его фамилии

Фото: Alex Halada / IMAGO / Globallookpress.com

Сотрудник австрийской полиции с литерой Z на шлеме, фотография которого вызвала фурор в местных соцсетях из-за его возможной симпатии к России, нанес эту букву на свою экипировку для обозначения первой буквы его фамилии. Отдельное объяснение полиции Австрии опубликовано на официальном сайте правоохранительного ведомства.

«Оказалось, что со вчерашнего дня коллега из оперативных подразделений [федеральной земли Австрии] Бургенланд, который помогал своим коллегам в Вене охранять различные объекты в праздничные дни, вызывает в [соцсетях негативный] ажиотаж. Причиной стал его шлем, который он пометил буквой Z на внешней стороне», — говорится в публикации.

Отмечается, что сам полицейский не придавал никакого значения символизму, но в конечном итоге удалил литеру со шлема, добавив, что изначально это решение «не имело никакой связи с Россией».

Ранее россиянин на видео отпинал Z-инсталляцию в Красноярске, за что был оштрафован по статье о дискредитации Российской армии. На кадрах мужчина с бутылкой в руке поднимается на постамент, на котором установлена каркасная конструкция в виде буквы Z, и пинает его.

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      Виктория Кондратьева
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