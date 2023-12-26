В Европе назвали преимущество Путина

Politico: Путин знает, что время на его стороне

Президент России Владимир Путин, несмотря на санкции стран Запада, продолжает осуществлять свою политику, зная, что время на его стороне. О таком преимуществе российского лидера написали в европейском отделении издания Politico.

«Конечно, санкции — это большая неприятность, но с небольшой помощью его европейских друзей экономика все еще бурно развивается (...) Имея сеть деловых и политических союзников от Болгарии до Венгрии, Австрии и других стран, Путин знает, что время на его стороне», — отмечается в материале издания.

Публикация Politico посвящена премии Backhanded Awards 2023, в которой российского лидера назвали победителем в номинации «Лучший русский в роли русского».

Кроме того, в число лауреатов премии вошли различные европейские политики и лидеры общественного мнения. В частности, в список вошли глава итальянского правительства Джорджа Мелони, а также шведская экологическая активистка Грета Тунберг.