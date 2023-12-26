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19:30, 26 декабря 2023Россия

В Госдуме рассказали о «порочной практике» некоторых командиров в зоне СВО

Депутат Думы Иванов: на СВО некоторые командиры посылают на штурм артиллеристов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Некоторые командиры в зоне проведения специальной военной операции (СВО) посылают на штурм артиллеристов, связистов и бойцов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). О такой «порочной практике» рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.

По его словам, парламентарию написал друг из зоны СВО, который служит на должности артиллериста, а на фронте находится больше года.

«На ряде направлений спецоперации у некоторых "особо одаренных" командиров сложилась порочная практика. В случае неизбежных потерь в пехоте ее начинают доукомплектовывать за счет артиллеристов (!!), связистов, РХБЗ, рембатов и так далее. Отправляют спецов на штурмы», — пояснил он.

По его словам, это приводит к ослаблению артиллерии, что ставит под угрозу другие участки фронта и снижает качество артиллерийской подготовки перед этими штурмами. Депутат отметил, что подобное было и в годы Великой Отечественной войны, где были командиры, бросавшие на амбразуру ценных специалистов.

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      Никита Абрамов
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