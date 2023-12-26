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19:48, 26 декабря 2023Бывший СССР

В Минске рассказали об авиаразведке на западных границах Белоруссии

Белорусский полковник рассказал о ежедневных вылетах иностранной авиаразведки
СюжетЯдерное оружие в Белоруссии

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Белорусские радиотехнические войска ежедневно фиксируют по 3–4 вылета иностранной авиаразведки на западных границах страны. Об этом сообщил полковник Вооруженных сил республики Александр Воробьев, его слова приводит «СБ ТВ».

«Ежедневно мы фиксируем порядка 3–4 полетов. Это именно разведывательная авиация, которая выполняет полеты и осуществляет разведку нашей территории. И у нас есть возможности их идентифицировать. Но как мы это делаем, останется в тайне», — рассказал он.

Военнослужащий также отметил, что Минск обладает широким комплексом радиолокационных станций, дистанции которых хватает, для того чтобы определить, где находится противник и что он делает. По его словам, интенсивность полетов на западных границах страны увеличилась после начала военной операции на территории Украины.

Ранее президент Белоруссии рассказал о состоянии ядерного оружия России в Белоруссии. По его словам, все запланированные к перемещению боеголовки прибыли в страну еще осенью.

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      Александр Курбатов
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