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19:16, 25 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко рассказал о состоянии российского ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко заявил, что российское ТЯО в Белоруссии находится в хорошем состоянии
СюжетЛукашенко заявил:
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), расположенное на территории Белоруссии, находится в хорошем состоянии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам политика, все запланированные к перемещению боеголовки прибыли в страну еще осенью.

«В сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября. Все на своих местах», — рассказал Лукашенко.

25 декабря Александр Лукашенко вместе с другими главами Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего совета Евразийского экономического союза и неформальном саммите СНГ.

Позднее на встрече с журналистами он заявил, что к руководству Украины постепенно стало приходить осознание неизбежности мирного урегулирования конфликта с Россией.

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