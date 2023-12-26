Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 26 декабря 2023Россия

В российском регионе сообщили о хлопке газа в жилом доме

В МЧС Татарстана сообщили о хлопке газа в одном из жилых домов Казани

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В одном из жилых домов Казани, по предварительным данным, произошел хлопок газа. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России в Telegram.

Сигнал поступил о хлопке газовоздушной смеси в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома на северо-западе города.

Один человек был эвакуирован прибывшими на место пожарными. Информация о происшествии уточняется, добавили в МЧС.

26 декабря газ взорвался в махачкалинской многоэтажке. После взрыва на площади 15 квадратных метров начался пожар. Пострадали два человека.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      Экс-глава разведки Сербии заявил о попытке Запада повторить белорусский сценарий

      В Феодосии ликвидировали начавшийся после атаки ВСУ пожар

      В Киеве объяснили появление в городе блокпостов

      По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

      Летевший из-за границы в Россию самолет сменил курс и сел в другом месте

      Одна деталь на фото Бородиной в вечернем образе вызвала споры в сети

      В России упростили доступ к управлению несколькими видами транспорта. Что изменилось для водителей?

      В Центризбиркоме раскрыли число кандидатов на участие в выборах президента

      Полицейский подбросил наркотики россиянину для улучшения показателей и попался

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости