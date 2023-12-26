В российском городе упавший в яму автомобиль придавил рабочего

В Кировском районе Новосибирска автомобиль упал в яму и придавил рабочего

В Кировском районе Новосибирска автомобиль упал в яму и придавил рабочего, который находился там. Об этом сообщили в управлении МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

Авария произошла на Тульской улице — там в яму упал Hyundai Solaris. В результате пострадали два человека — находившийся в яме рабочий и водитель автомобиля.

«Пострадал рабочий, его осматривает скорая, у водителя ушиб плеча, тупая травма живота», — уточнили в МЧС. Там добавили, что на месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, движение в районе места ДТП затруднено.

Ранее в центре Москвы двух человек придавило козырьком подъезда жилого дома. Конструкция обрушилась на рабочих, которые проводили капитальный ремонт дома. Одного из мужчин придавило упавшими обломками, а другого задело по голове.