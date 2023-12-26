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18:44, 26 декабря 2023Моя страна

В Татарстане открылись халяльные рестораны быстрого питания

В Казани открылись два халяльных ресторана быстрого питания

Фото: Paul Einerhand / Unsplash

Два халяльных ресторана быстрого питания открылись в столице Татарстана. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на председателя комитета по стандарту «Халяль» ДУМ Татарстана Аббяса хазрата Шляпошникова.

Представитель компании отметил, что в Казани работает множество халяльных заведений. Однако ресторанов быстрого питания подобного рода в городе мало.

Как сообщают в пресс-службе комитета, сети ресторанов удалось найти всю необходимую продукцию и согласовать сырье.

Ранее сообщалось, что государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» в Псковской области подготовил гостям новогоднюю программу — представления, мастер-классы и музыкальный подарок. Для школьников разных возрастов подготовлено представление «У моря Лукоморья», конкурсы и загадки от няни Арины Родионовны и ее приятеля Кота Ученого, игры с дедом Морозом и Снегурочкой.

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