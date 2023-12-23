Музей Пушкина в Псковской области приготовил гостям музыкальный подарок

Музей-заповедник Пушкина в Псковской области подготовил новогоднюю программу

Государственный музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское» в Псковской области подготовил гостям новогоднюю программу — представления, мастер-классы и музыкальный подарок. Об этом сообщили в информационной службе учреждения, передает «Интерфакс».

Программы, концерты и мероприятия будут проходить с 23 декабря по 8 января. Для школьников разных возрастов подготовлено представление «У моря Лукоморья», конкурсы и загадки от няни Арины Родионовны и ее приятеля Кота Ученого, игры с дедом Морозом и Снегурочкой.

«Поистине бесценным музыкальным подарком для туристов и пушкиногорцев станет концерт заслуженного артиста России, лауреата международного конкурса имени П.И. Чайковского, пианиста Владимира Мищука», — отметили в заповеднике, добавив, что вход на выступление бесплатный.

Для гостей также подготовили фольклорные программы «Сказки пушкинской поры» и «Рады мы проказам матушки зимы!». Кроме того, состоятся музейные занятия «Новогодняя мастерская», «Ямщик сидит на облучке» и «В гостиной истинно дворянской...».

Ранее в усадьбах заповедника «Михайловское» решили восстановить утраченные исторические постройки. Работы будут проходить с 2025 по 2037 год, Речь идет в том числе о создании музея Семена Гейченко. Кроме того, планируется воссоздание «Дома Вындомских» в Тригорском, открытие там музея романа «Евгений Онегин» и восстановление барской конюшни в Петровском.