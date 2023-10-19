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16:05, 19 октября 2023Моя страна

В усадьбах «Михайловского» решили открыть музей романа «Евгений Онегин»

В усадьбах заповедника «Михайловское» восстановят исторические постройки

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В усадьбах Пушкинского заповедника «Михайловское» решили восстановить утраченные исторические постройки. Работы будут проходить с 2025 по 2037 год, сообщает «Интерфакс».

В частности, речь идет о восстановлении в центральной усадьбе заповедника каретного сарая и второго корпуса Колонии литераторов, а также создании музея Семена Гейченко. Кроме того, планируется воссоздание «Дома Вындомских» в Тригорском, открытие там музея романа «Евгений Онегин» и восстановление барской конюшни в Петровском, исторические фундаменты которой были установлены в ходе работ к 200-летнему юбилею со дня рождения поэта Александра Пушкина.

«Развитие деятельности музея-заповедника и связанное с ним развитие сферы туризма способны принести значимый экономический эффект. Предполагается, что в перспективе для обеспечения намеченной программы помимо увеличения числа рабочих мест в самом музее-заповеднике потребуется создание еще и 300-400 дополнительных рабочих мест в различных организациях и предприятиях поселка и района», — рассказали в «Михайловском».

Ранее в октябре в Казани представили передвижную выставку «Рожденные дважды» из музея-заповедника «Царское Село». Проект рассказывает о том, каким был дворцово-парковый ансамбль в годы Великой Отечественной войны.

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    Карина Черных
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