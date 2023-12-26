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14:23, 26 декабря 2023Забота о себе

Врач посоветовала один продукт для здоровья волос и ногтей

Гастроэнтеролог Татьяна Немальцева призвала есть рыбу для здоровья волос

Фото: Travis Yewell / Unsplash

Здоровье волос, ногтей и кожи можно улучшить, если включить в рацион полезные для них продукты, рассказала гастроэнтеролог Татьяна Немальцева. В комментарии для «Мосленты» врач посоветовала есть рыбу.

Немальцева заверила, что богатые белком, бета-каротином, витаминами С и Е продукты положительно влияют на состояние кожи, волос и ногтей. В этот список врач включила рыбу, овощи, фрукты и орехи.

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Также она порекомендовала для здоровья кожи использовать увлажняющие кремы и кремы с защитой от ультрафиолета. Для волос хорошо подойдут мягкие шампуни и кондиционеры, благодаря им можно избежать пересушивания волос, добавила специалистка.

За ногтями необходимо ухаживать с помощью питательных масел. А вся уходовая косметика должна содержать натуральные компоненты

Татьяна Немальцевагастроэнтеролог

Кроме того, Немальцева призвала находить время для достаточного отдыха и занятий спортом. Врач подчеркнула, что без этого невозможно оставаться здоровым.

Ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева назвала самые вредные для здоровья специи. Например, она посоветовала отказаться от красного перца и гвоздики людям с заболеваниями ЖКТ.

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      Алиса Дмитриева
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