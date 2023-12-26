Врач рассказала о состоянии пострадавших при обстреле российского региона

Главврач Мевша: пострадавшим при обстреле хутора Марьино провели операции

Пострадавшим при обстреле хутора Марьино в Шебекинском районе Белгородской области провели операции. Об этом рассказала главный врач второй горбольницы Белгорода Ольга Мевша, ее слова приводит РИА Новости.

Как рассказала медик, операции были первичными — врачи извлекли осколки снарядов и обработали раны пострадавших.

«Извлечены инородные тела: у одного мужчины из мягких тканей в области лопатки, у другого из мягких тканей в области бедра», — поделилась Мевша подробностями о состоянии пострадавших в российском регионе.

Состояние россиян оценивается как среднетяжелое.

О ранении двух человек 25 декабря сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, обстрел велся из минометов.