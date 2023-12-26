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20:42, 26 декабря 2023Из жизни

Застрявший в расщелине мужчина несколько дней ждал спасения и кричал

В США мужчина на несколько дней застрял в скальной расщелине шириной 45 см

Кадр: FOX News Network

В США спасли мужчину, который на несколько дней застрял в расщелине около океана в штате Калифорния, ждал помощи и кричал. Об этом пишет Fox News.

Крики американца, имя которого не сообщается, услышали двое подростков на берегу океана около города Сан-Диего около 16:00 в четверг, 21 декабря. Прибывшие на место пожарные обнаружили мужчину, который застрял в скальной расщелине шириной около 45 сантиметров. Его положение осложнялось тем, что во время прилива туда заливалась вода.

Пожарные несколько часов безуспешно пытались вызволить пострадавшего, однако были вынуждены прекратить операцию, когда начался прилив. Они обеспечили мужчину питьевой водой и грелками, и вызвали службу, которая занимается спасением людей из пещер.

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Специалисты-спелеологи прибыли на место около пяти часов утра следующего дня. Возобновить спасательную операцию удалось только через четыре часа, и около 11:00 в пятницу мужчину наконец вытащили.

Пострадавший получил травму лодыжки, однако в остальном выглядел невредимым. Его доставили в ближайшую больницу. Спасатели пока не знают, сколько времени мужчина провел в расщелине, но подозревают, что он находился там несколько дней.

Ранее сообщалось, что 27-летний житель США врезался в дерево на мотоцикле, пролежал в канаве три дня. Мужчина получил сильное сотрясение мозга и не знал, где находится.

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      Никита Савин
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