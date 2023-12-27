14 медсестер из одного родильного отделения забеременели одновременно

В Монреале 14 сотрудниц родильного отделения забеременели одновременно

В одной из больниц канадского города Монреаль одновременно забеременели 14 медсестер. Об этом сообщает CBC News.

Все забеременевшие медсестры работают в родильном отделении больницы LaSalle. По словам одной из сотрудниц, это своего рода традиция. «Когда я только начинала здесь работать, несколько медсестер тоже были беременны одновременно», — утверждает она. Однако столько сразу не было никогда.

Сроки беременности различаются, поэтому медсестры будут рожать в разное время. Многие из них планируют продолжать работать до последнего и уйти в отпуск лишь за две недели до родов.

Несмотря на это, в больнице опасаются нехватки рабочих рук и активно ищут персонал для замены выбывающих сотрудниц. Заведующая родильным отделением уже призвала подчиненных остановиться и не беременеть так часто.

Ранее сообщалось, что четыре сестры из США забеременели в одно и то же время и станут матерями с разницей в несколько месяцев. Сестры утверждают, что это необыкновенный опыт — пройти все этапы беременности вместе.