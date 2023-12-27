52-летняя актриса высказалась по поводу старения и седины фразой «я уязвима»

Американская актриса и фотомодель Брук Берк высказалась по поводу изменений во внешности из-за старения. Интервью на эту тему публикует Page Six.

52-летняя телезвезда призналась, что с возрастом свела к минимуму уход за внешним видом. В том числе знаменитость отказалась от походов в салон красоты, предпочитая закрашивать седину на волосах в домашних условиях. «Я за любовь к себе! Я учусь принимать изменения во внешности, хоть я на самом деле и уязвима», — заявила она.

По словам манекенщицы, она чувствует себя моложе своего реального возраста. «Я потратила много сил и времени на работу над собой и поиск красоты, которая исходит изнутри. Я за то, чтобы все были честны и помогали друг другу», — отметила Берк в заключение и призвала женщин повышать уверенность в себе и не потакать стандартам красоты.

В сентябре ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. В первую очередь эксперт напомнила о важности использования средств с SPF.