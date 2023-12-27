Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:22, 27 декабря 2023Ценности

52-летняя актриса высказалась по поводу старения и седины фразой «я уязвима»

Фото: @brookeburke

Американская актриса и фотомодель Брук Берк высказалась по поводу изменений во внешности из-за старения. Интервью на эту тему публикует Page Six.

52-летняя телезвезда призналась, что с возрастом свела к минимуму уход за внешним видом. В том числе знаменитость отказалась от походов в салон красоты, предпочитая закрашивать седину на волосах в домашних условиях. «Я за любовь к себе! Я учусь принимать изменения во внешности, хоть я на самом деле и уязвима», — заявила она.

По словам манекенщицы, она чувствует себя моложе своего реального возраста. «Я потратила много сил и времени на работу над собой и поиск красоты, которая исходит изнутри. Я за то, чтобы все были честны и помогали друг другу», — отметила Берк в заключение и призвала женщин повышать уверенность в себе и не потакать стандартам красоты.

В сентябре ведущий дерматолог из США Шерин Идрис раскрыла приводящие к быстрому старению кожи ошибки в уходе. В первую очередь эксперт напомнила о важности использования средств с SPF.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

      В Кремле фразой «прошу помиловать» ответили на вопрос о голой вечеринке Ивлеевой

      Песков рассказал о графике Путина во время поездки в Санкт-Петербург

      В Кремле заявили о неспособности Запада изменить ход СВО

      В Кремле рассказали о работе Путина до двух часов ночи

      Российские силы взяли под контроль важный опорный пункт в ДНР

      Россиянина приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

      Отец Ивлеевой прокомментировал скандал из-за голой вечеринки

      «Все не так, как раньше» Брат Михаэля Шумахера рассказал о жизни легендарного гонщика «Формулы-1» после ужасного падения

      52-летняя актриса высказалась по поводу старения и седины фразой «я уязвима»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости