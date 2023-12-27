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19:42, 27 декабря 2023Бывший СССР

Бывший глава МВД Украины заявил о превращении Западом страны в анти-Россию

Бывший глава МВД Украины Захарченко: Запад превратил страну в анти-Россию

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Государственный переворот на Украине в 2014 году был основан на политике западных стран, которые стремились к превращению этого государства в анти-Россию. Об этом заявил бывший глава Министерства внутренних дел (МВД) Украины Виталий Захарченко, передает ТАСС.

По его словам, Запад после распада Советского Союза приложил массу усилий, чтобы превратить Украину в «форпост борьбы против России». Захарченко уверен, что события 2014 года были спланированной спецоперацией с использованием военных сетецентрических технологий.

Он подчеркнул, что руководили процессом прежде всего США, Великобритания, Германия и Польша. «Также в этом сценарии была отведена определенная роль прибалтийским государствам и Грузии», — сказал Захарченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад в некотором смысле переиграл Москву в ситуации на Украине начиная с 2014 года. По его словам, если бы украинские власти «и их хозяева на Западе» пошли на реализацию Минских соглашений, конфликт Киева с востоком Украины можно было бы нормализовать.

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