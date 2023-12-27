Экономике Китая предрекли замедление

Nikkei: рост экономики Китая в 2024 году замедлится до 4,6 %

В следующем году экономический рост Китая замедлится до 4,6 процента против ожидаемых 5,2 процента по итогам 2023 года. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные Nikkei. Рост обусловлен эффектом низкой базы, поскольку в прошлом году в стране из-за пандемии COVID-19 большую часть года действовали жесткие карантинные меры.

Аналитики улучшили прогноз на 0,2 процентного пункта, но отметили, что все еще осторожно наблюдают за ситуацией, которая может усугубиться серьезным кризисом на рынке недвижимости.

Так, S&P Global Ratings придерживается такого же прогноза, но называет возможным сценарием снижение до 2,9 процента, в зависимости от того, что будет происходить в жилищном секторе. Поддерживают точку зрения и в Julius Baer, добавив, что коррекция на рынке будет оказывать давление на инвестиции, доверие домохозяйств и финансы местных органов власти.

Ранее Японский центр экономических исследований сообщил, что в случае, если пузырь на рынке недвижимости Китая лопнет и вызовет финансовый кризис, то рост ВВП страны застрянет на уровне 1 процента. В таком случае КНР не сможет достичь цели удвоить ВВП к 2035 году.

В начале декабря стало известно, что власти Китая разработали экстренный план из девяти шагов, который направлен на восстановление экономики от затяжного кризиса. Добиться устойчивого экономического роста КНР рассчитывает в том числе за счет более активного привлечения иностранных инвестиций, а также поощрения инноваций в промышленном и сельскохозяйственном секторах.