Дистанционно управляемая БМП, гаубица «Коалиция» и дроны-камикадзе. Что известно о новом оружии России в зоне СВО?

Чемезов: в зоне СВО РФ планирует опробовать дистанционно управляемую БМП

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал о новой технике, которая появится в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Среди нового оружия — дроны-камикадзе, гаубицы, дистанционно управляемая боевая машина пехоты (БМП) и радиолокационные станции (РЛС) для защиты от налетов беспилотников с Украины.

Ранее глава госкорпорации заявлял, что в России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня «Возрождение», она будет использоваться и как установка для дистанционного минирования, и как РСЗО за счет пусков двух типов снарядов.

Россия усовершенствует защиту от беспилотников

Чемезов заявил, что в России сейчас созданы и активно применяются новые малогабаритные РЛС для защиты от налетов дронов с Украины. Они уже устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты российских городов. По словам главы «Ростеха», РЛС засекают беспилотники противника за несколько десятков километров, после чего передают информацию о цели для ее поражения.

Обучение операторов FPV (First Person View) дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П.А. Судоплатова в Запорожской области Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В декабре в России разработали малогабаритный комплекс «Антидрон», предназначенный для выявления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В него входит состоящая из четырех фазированных антенных решеток РЛС. Подобная станция способна выявлять, распознавать и идентифицировать дроны, летящие со скоростью до 250 километров в час, на дальности до десяти километров.

При этом, объявил Чемезов, Россия обзаведется новыми дронами-камикадзе. В России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На СВО отправят гаубицы, превосходящие технику НАТО

Новейшая российская гаубица «Коалиция» должна скоро появиться в зоне СВО, чтобы обеспечить существенное преимущество над гаубицами НАТО по дальности, рассказал Чемезов. По его словам, для того, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, в зоне боевых действий нужны гаубицы подобного класса. «Такое преимущество у "Коалиции" есть, и оно существенное», — подчеркнул он.

Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» механизированной колонны Московского гарнизона во время тренировки к военному параду на Красной площади 9 мая 2017 года Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Коалиция-СВ» предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, бронетехники и живой силы противника. Предполагается, что дальность стрельбы составляет 70 километров, что превосходит почти все западные аналоги.

Также в зоне СВО на Украине собираются опробовать дистанционно БМП. Чемезов заявил, что подобная техника перспективна, так как «позволит исключить риск поражения экипажа на самых опасных направлениях». Он отметил, что сейчас машина проходит испытания. После их завершения БМП должны опробовать уже непосредственно в боевых условиях.