Может минировать и поражать цели реактивными снарядами. В России создают новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о создании в РФ бикалиберной РСЗО «Возрождение»

В России создадут новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня «Возрождение», она будет использоваться и как установка для дистанционного минирования, и как РСЗО за счет пусков двух типов снарядов. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, новшество будет создано на базе системы дистанционного минирования «Земледелие», которая продемонстрировала свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Специалисты предложили способ нарастить ее потенциал, чтобы использовать и как машину дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого установку оснастили унифицированным транспортно-пусковым контейнером.

В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение» Сергей Чемезов гендиректор «Ростеха»

Серийный выпуск модернизированных РСЗО начнется в первой половине 2024 года

Испытания модернизированной РСЗО подтвердили правильность выбранного пути и актуальность разработки, отметил Чемезов. Он уточнил, что серийный выпуск обновленных машин начнется в первом полугодии 2024 года.

Фактически за несколько месяцев мы получили первую серийную бикалиберную машину, которая может и минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 миллиметров, и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 миллиметров Сергей Чемезов гендиректор «Ростеха»

В октябре Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что российская инженерная система дистанционного минирования «Земледелие» способна ставить различные минные поля на большом расстоянии.

Российские войска в зоне СВО применяют модернизированные «Панцири-СМ»

В декабре сообщалось, что российские военные начали применять в зоне спецоперации модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ», которые показали возросшую эффективность по отношению к базовой версии «Панцирь-С».

Главным преимуществом новых машин названы увеличившиеся дальности обнаружения, сопровождения и поражения целей, в том числе таких сложных, как мини-беспилотники, артиллерийские снаряды и скоростные баллистические боеприпасы.

Польский портал Interia отмечал, что появление модернизированных комплексов на фронте создаст проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Новая версия российского самоходного зенитно-пушечного комплекса «Панцирь» прибыла на фронт. Это может создать серьезные проблемы для Украины, которая в последнее время делает ставку на беспилотники польский портал Interia

В статье также говорилось о способности систем «Панцирь-СМ» перехватывать мини-дроны. Кроме того, установленный на грузовике КАМАЗ ЗРК может развивать скорость до 90 километров в час или выпускать ракеты на низкой скорости.

Ранее стало известно, что в зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» внедрены доработки, повышающие эффективность его работы по беспилотникам, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, в частности, Storm Shadow.

Российские войска применяют на фронте модернизированные управляемые снаряды

В начале ноября холдинг «Высокоточные комплексы» госпорпорации «Ростех» сообщил, что российские войска начали применять в зоне СВО модернизированные управляемые снаряды «Краснополь» с повышенной точностью.

В начале декабря эффективность боеприпасов оценили военнослужащие. Как рассказал командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Белый, снарядами поражали кочующий миномет калибра 120 миллиметров.

Это наш знаменитый «Краснополь», которым мы поражаем цели, высокоточные снаряды. Очень опасное, очень достойное оружие Белый командир огневого взвода 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск

Его сослуживец с позывным Бармалей пояснил, что снаряды наводятся при помощи беспилотников «Орлан», за счет чего имеют высокую точность.

В ноябре специалисты Конструкторского бюро приборостроения имени Шипунова (КБП, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») пообещали, что совершенствование высокоточного снаряда «Краснополь» будет продолжено.

В России модернизируют комплексы РЭБ «Лесочек»

Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», сообщил РИА Новости, что в России модернизируют комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Лесочек».

В настоящее время специалисты входящего в «Росэлектронику» концерна «Созвездие» ведут работы по модернизации комплексов «Лесочек», они станут еще мощнее и мобильнее «Росэлектроника»

Комплекс предназначен для защиты автомобильной и бронетанковой техники, а также личного состава от радиоуправляемых минно-взрывных устройств. Он может размещаться на технике или переноситься военнослужащими в рюкзаке.

14 декабря президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» заявил, что практически все российские бронемашины комплектуют системами РЭБ «Лесочек». Он пообещал наращивать оснащение техники указанными комплексами.