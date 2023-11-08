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06:52, 8 ноября 2023Наука и техника

Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»

Ростех: военные РФ начали применять в зоне СВО управляемый снаряд «Краснополь»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские военные начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью. Об этом сообщили РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Как рассказали в компании, усовершенствованная версия снаряда «при соблюдении условий применения неизменно поражает цель». При этом в пресс-службе холдинга не стали раскрывать свойства улучшенной версии боеприпаса из соображений безопасности.

В августе источник РИА Новости сообщил, что российский управляемый артиллерийский боеприпас «Краснополь» показывает лучшую точность в зоне проведения спецоперации, чем американский M982 Excalibur.

Военный эксперт Владислав Шурыгин называл «Краснополь» одним из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире.

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      Марина Совина
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