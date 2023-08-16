В России оценили эффективность снаряда «Краснополь»

«Краснополь» назвали одним из самых эффективных высокоточных снарядов в мире

Российский корректируемый «Краснополь» — это один из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире. Такую оценку снаряду дал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

Шурыгин отметил, что «Краснополь» доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

«В отличие от западных боеприпасов сопоставимых калибров, он уже пошел зону проведения спецоперации в совершенном виде. То есть имел в том числе возможность коррекции в полете и применения против движущихся объектов. Соответственно нынешние доработки — это доработки, которые идут с учетом СВО. Этот опыт был очень быстро внедрен, что говорит о больших модернизационных заделах «Краснополя». Доработка боеприпаса улучшает и поднимает его эффективность. Его новые боевые возможности, которые сейчас презентуются, абсолютно и предельно востребованы. Их очень ждут», — сказал он.

В июле стало известно, что российские артиллеристы начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» в зоне проведения спецоперации. Похожие на модернизированный «Краснополь» боеприпасы заметили на видео Минобороны России.

В том же месяце в публикации журнала «Армейский сборник» Минобороны России рассказали, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.