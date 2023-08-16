Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:01, 16 августа 2023Наука и техника

В России оценили эффективность снаряда «Краснополь»

«Краснополь» назвали одним из самых эффективных высокоточных снарядов в мире
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Российский корректируемый «Краснополь» — это один из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире. Такую оценку снаряду дал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями».

Шурыгин отметил, что «Краснополь» доказал свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

«В отличие от западных боеприпасов сопоставимых калибров, он уже пошел зону проведения спецоперации в совершенном виде. То есть имел в том числе возможность коррекции в полете и применения против движущихся объектов. Соответственно нынешние доработки — это доработки, которые идут с учетом СВО. Этот опыт был очень быстро внедрен, что говорит о больших модернизационных заделах «Краснополя». Доработка боеприпаса улучшает и поднимает его эффективность. Его новые боевые возможности, которые сейчас презентуются, абсолютно и предельно востребованы. Их очень ждут», — сказал он.

Материалы по теме:
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

В июле стало известно, что российские артиллеристы начали применять модернизированные высокоточные снаряды «Краснополь-М2» в зоне проведения спецоперации. Похожие на модернизированный «Краснополь» боеприпасы заметили на видео Минобороны России.

В том же месяце в публикации журнала «Армейский сборник» Минобороны России рассказали, что самоходная гаубица «Мста-С» в ходе испытаний запустила снаряд «Краснополь-Д» на расстояние 43 километра.

Что думаешь? Оцени!
    Даниил Иринин
    Обсудить
    Последние новости

    Латвия объявила о срочной мобилизации пограничников на границе с Белоруссией

    В России оценили эффективность снаряда «Краснополь»

    Эмили Ратаковски снялась в откровенной рекламе

    Двух австралийцев обвинили в создании оружия на 3D-принтере

    Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве в Махачкале вылетел в Москву

    Составлен топ ненужных москвичам вещей

    Раскрыты задачи украинских военных в Африке

    Стало известно о подготовке Британией украинских военных для отправки в Африку

    Российский полковник предрек изменение ситуации в зоне СВО осенью

    Группа The Killers извинилась за слова о братстве с русскими

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости